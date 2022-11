Jetzt auf DVD: "One Direction: The only way is up"

Fans auf der ganzen Welt liegen One Direction zu Füßen. Die DVD "One Direction: The only way is up" ist eine biographische Dokumentation, die erstmals den unglaublichen Aufstieg der Boyband zeigt und hinter die Kulissen schaut. Einen so umfassenden Einblick in das Leben von Harry, Liam, Louis, Niall und Zayn gab es bisher noch nicht.

Im Jahr 2010 nehmen Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik bei der britischen Ausgabe von "X Factor"" teil. Sie scheitern zwar als Solokünstler beim Casting, doch die Jury erkennt, was für ein Potential die Jungs als Band haben könnten. Prompt werden sie zurückgerufen und One Direction wird gegründet. Bei "X-Factor" reicht es für die Gruppe zwar nur zum dritten Platz, aber durch viel harte Arbeit schaffen die Fünf den Aufstieg. Heute, im Jahr 2012, sind ist One Direction eine der erfolgreichsten Boybands weltweit.

In der Doku "One Direction: The only way is up" zeigt "X Factor"-Mentorin Sinitta die Höhen des Erfolgs der Gruppe. Außerdem wird der Zuschauer auf eine kleine Reise in die Vergangenheit eingeladen. Noch nie gezeigte Interviews mit Nachbarn aus den Heimatstädten der Bandmitglieder beschreiben, wie die Jungs wirklich waren, bevor sie in die Riege der weltweiten Megastars eingetreten sind.