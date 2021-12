Jahresrückblick 2021: Die besten Stars und Songs in Deutschland!

Jahresrückblick Deutschland: Das sind die erfolgreichsten Songs und Stars 2021

Es ist wieder so weit: Die Instagram-Storys sind voll von Spotify "Wrapped" 2021 Templates. Welche*r Sänger*in wurde am meisten gestreamt und welcher Song am meisten gehört? All das können User*innen gerade personalisiert herausfinden.

Natürlich gibt es auch schon Daten für Deutschland. Welche Stars und Songs haben das Musik-Jahr 2021 dominiert? Die Top-5 der erfolgreichsten Künstler*innen 2021 in Deutschland wird ausschließlich von Rap-Stars dominiert: Bonez MC, Luciano, Capital Bra, RAF Camora und Samra krönen das Treppchen. Die beliebtesten Songs des Jahres 2021 stehen auch schon fest: "Ohne Dich" von KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS; "Friday (ft. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit" von Riton; "STAY (with Justin Bieber)" von The Kid LAROI, "Madonna" von Bausa und Apache; "Sommergewitter" von Pashanim. Die erfolgreichsten Podcasts in Deutschland waren "Gemischtes Hack", "Fest & Flauschig", "Verbrechen", "Tagesschau in 100 Sekunden" und "Mordlust".

Jahresrückblick 2021: Das sind die erfolgreichsten Stars und Songs der Welt

Top-Künstler*innen weltweit auf Spotify:

Bad Bunny Taylor Swift BTS Drake Justin Bieber

Top-Songs weltweit auf Spotify:

“drivers license” von Olivia Rodrigo “MONTERO (Call Me By Your Name)” von Lil Nas X “STAY (with Justin Bieber)” von The Kid LAROI “good 4 u” von Olivia Rodrigo “Levitating (feat. DaBaby)” von Dua Lipa

Top-Alben weltweit auf Spotify:

“SOUR” von Olivia Rodrigo “Future Nostalgia” von Dua Lipa “Justice” von Justin Bieber “=” von Ed Sheeran “Planet Her” von Doja Cat

