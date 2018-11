Jacob Sartorius: Abrechnung mit Millie Bobby Brown

Jacob Sartorius (16) hat gerade sein neues Album „Better With You“ rausgebracht. Und ein Track sorgt bei den Fans besonders für Gesprächsstoff!

Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius: Doch keine Freunde mehr?

Abgesehen davon, dass Jacob Sartorius‘ Song „We’re Not Friends“ von seinem neuen Album „Better With You“ ein echter Ohrwurm ist, gibt es daran noch etwas anderes, das bei den Fans für Gesprächsstoff sorgt – und das ist eine ganz bestimmte Songzeile! Denn die lässt vermuten, dass es sich dabei um einen Diss-Track gegen seine Ex-Freundin Milli Bobby Brown (14) handeln könnte! Mit der „Stranger Things“-Darstellerin war Jacob sieben Monate lang zusammen, doch vor einigen Wochen trennte sich das einst so verknallte Couple einvernehmlich. Die beiden gaben öffentlich an, dass sie als Freunde auseinandergegangen seien. Doch daran gibt es jetzt Zweifel…

Darum glauben die Fans an einen Diss-Track

Vor einiger Zeit hat Millie Bobby Brown verraten, dass sie eng mit Rapper Drake befreundet ist. Weil sie gerade mal 14 Jahre alt ist und Drake schon 32, halten das viele Leute für seltsam. Doch das interessiert Millie nicht die Bohne! Sie verkündete stolz, dass sie und Drake sich gegenseitig mega viel hin und her texten und er ihr sogar Tipps in Sachen Boys gibt. Das scheint Jacob Sartorius überhaupt nicht cool zu finden – zumindest, wenn es nach den Fans geht, die seine Songzeilen aus „We’re Not Friends“ genauer analysiert haben. Denn darin singt der 16-Jährige übersetzt: „Wir sind keine Freunde, wir sind keine Freunde. Denkst du wirklich, ich will etwas über ihn hören? Ich mache das aus einem Grund, nicht einfach nur, um nett zu sein. Girl, ich will dir mehr geben, als nur einen guten Ratschlag.“

Das ist Jacobs Erklärung

Dass sich Jacobs Text wirklich um Millie Bobby Brown und ihren Kumpel Drake dreht, ist aber sehr unwahrscheinlich. Denn der Sänger erklärte in einem Interview mit Billboard selbst, wovon „We’re Not Friends“ handelt. „Es ist eine Art ‚Friend Zone‘-Song. Es geht hauptsächlich darum, wenn man in der Situation ist, wo man mit jemandem gerne mehr hätte, als nur Freundschaft. Und du einfach keine Lust mehr darauf hast, ständig von dem anderen Typ zu hören, mit dem sie gern zusammen wäre.“ Ok, glauben wir Jacobs Version einfach mal. Schließlich wäre es echt schade, wenn es jetzt zwischen ihm und Millie doch noch Beef nach der eigentlich so friedlichen Trennung gäbe.

