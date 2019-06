InstagramDown wegen Taylor Swift?

#InstagramDown: Ist Taylor Swift schuld?

Gestern Abend ist bei vielen Leuten kurz Panik ausgebrochen, denn Instagram hat nicht mehr richtig funktioniert. Auf Twitter spekulierten User wie wild unter dem Hashtag #InstagramDown, was die Ursache für das Problem sein könnte. Eine besonders wilde Theorie kommt von den Swifties, die geben nämlich ihrer Queen Taylor Swift die Schuld! In einem Instagram Live-Stream hat Tay gestern nämlich verraten, wann ihr neues Album erscheinen wird und wie es heißen wird. Außerdem hat sie auch veröffentlicht, dass eine neue Single kommen wird "You Need To Calm Down" und das Artwork dazu gezeigt. Während sie diese ganzen Ankündigungen gemacht hat, ist vielen Usern aufgefallen, dass sie Probleme mit den Story- und Feed-Funktionen haben. Deshalb schrieben viele Fans auf Instagram: "Taylor Swift hat gerade Instagram zerstört, keine große Sache". Witzig, aber eher unwahrscheinlich – auch, wenn Taylor ihre Fans gerne mal zum ausrasten bringt. Was letztendlich der wirkliche Grund für die Probleme bei Instagram waren, ist bisher leider nicht bekannt.

Taylor Swift broke Instagram, no big deal — jade 🌺 8.23 (@staystayjade) 13. Juni 2019

Taylor Swift: Neues Album & neue Musik

Zurück zu Tylor Swift, die Sängerin hat nämlich wirklich ein paar spannende Ankündigungen gemacht, die Fans beinahe zum ausflippen gebracht haben. Ihr neues Album wird nämlich "Lover" heißen und am 23. August veröffentlicht. Ihr müsst also gar nicht mehr lange warten! Es werden 18 Tracks auf dem Album sein und ihr habt die Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Deluxe-Editionen zu wählen. Auch ihr brandneuer Song "You Need To Calm Down" wird auf dem Album sein. Die Video-Premiere zum Track gibt es jedoch erst am Montag, den 17. Juni. Ihr könnt euch sicher sein, dass Tay Tay auch da wieder viele Video-Geheimnisse versteckt hat. Ihren Song könnt ihr euch hier schon anhören:

