"Descendants 3" endlich in Deutschland!

Vor wenigen Tagen war es endlich so weit und in Deutschland wurde der dritte Teil von "Descendants" ausgestrahlt. Falls du den Film verpasst hast, ist das gar kein Problem. Ab dem 16. April 2020 kannst du den Film auf DVD kaufen und dir einen coolen Filmeabend machen! Übrigens haben wir Hauptdarstellerin Dove Cameron einige Fragen zu den Dreharbeiten damals gestellt. Finde heraus, was ihre schönste Erinnerung zu "Descendants 3" ist und erfahre noch mehr spannende Infos zum Disney-Movie. Eine Fortsetzung kann sich die Schauspielerin jedoch trotzdem nicht vorstellen und das mögliche Aus von "Descendants", kann sie auch begründen. Ohne ihren geschätzten Freund und Kollegen Cameron Boyce, wird es nicht mehr das Gleiche sein 😕

Thomas Doherty und Dove Cameron in love!

Dove Cameron hat bei den Dreharbeiten zu den "Descendants"-Filmen, nicht nur gute Freunde gefunden. Sie hat am Set auch ihre große Liebe entdeckt. Dabei handelt es sich um den schottischen Schauspieler Thomas Doherty. Die beiden sind seit 2016 ein süßes Liebespaar und scheinen den Spagat zwischen Job und Beziehung wirklich zu meistern. Thomas hat mit einem sehr krassen Instagram-Bild nun für heftig Aufsehen gesorgt. Er wollte seinen Fans eigentlich nur seinen neuen Schnurrbart präsentieren und postete ein Spiegel-Selfie. So weit, so gut. Plötzlich reagieren die Fans und kommentieren Zeilen wie: „Seht ihr auch, was ich sehe?“ Kurze Zeit darauf ist das Bild von Instagram höchstpersönlich gelöscht worden. Die Begründung ist, dass das Bild viel zu anstößig sein, da sich Thomas Dohertys Penis deutlich durch seine Hose abzeichnete! 😮

