Instagram arbeitet an neuem Design

Instagram rückt Reels in den Vordergrund

Seit Ende Juni können die deutschen User dank der neuen Instagram-Funktion Reels kurze Clips aufnehmen und sich kreativ austoben. Die Funktion, die im August schließlich auch global in über 90 Ländern ausgerollt wurde, wird immer beliebter. Damit das so bleibt, pusht Instagram die Reels-Funktion und schlägt zum Beispiel neue Reels im Instagram Feed vor. Neben den Reels möchte die App auch ihre Shopping-Funktion stärker in den Fokus rücken, ein neues Design der Navigationsleiste soll es möglich machen!

Sieht die Instagram-Navigationsleiste bald anders aus?

Instagram macht sich gerade Gedanken über die In-App-Navigationsleiste und deren Aufbau. Die Leiste, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird, ermöglicht den Usern momentan das Aufrufen ihres Feeds, die Suche nach Beiträgen oder beliebten Hashtags auf Instagram, das Hinzufügen eines neuen Posts und mehr. In Indien wurde die Bedienleiste bereits mit einem eigenen Reels-Tab ausgestattet, das soll in weiteren Ländern umgesetzt werden. Auch der Shops-Tab soll in die Leiste wandern. Es kommen wohl verschiedene Platzierungen für die beiden Tabs in Frage. Um für die Reels und Shops Platz zu schaffen, könnten zum Beispiel die Such-Funktion oder die neue Beitrag-Funktion nach oben in die rechte Ecke rutschen. Für welche Variante sich Instagram entscheidet, wird das finale Design zeigen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!