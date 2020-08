Darya Sudnishnikova: Schwangerschaft sorgte für Schlagzeilen

Die russische Influencerin Darya Sudnishnikova (Instagram: @uverdig_iv) ist ein echter Star auf Instagram. Ihre 415.000 Follower (Stand: 17.08.2020) nimmt sie mit durch ihren Alltag, teilt Bilder mit Freund*innen, aus dem Urlaub und zuletzt auch immer öfter von ihrem Babybauch. Mit nur 13 Jahren, verkündete Darya: "Ich bin schwanger". Ihr damals 10-jähriger Freund sei der Vater. Doch bald kam die furchtbare Wahrheit ans Licht: Darya wurde vergewaltigt und infolgedessen schwanger. Krass! Gegen ihren Vergewaltiger wird ermittelt. Mittlerweile ist Darya 14 Jahre alt und möchte das Kind mit ihrem mittlerweile 11-jährigen Freund Ivan großziehen. "Mit der Zeit habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass Iwan der Vater meines Kindes sein wird, auch wenn es nicht sein leibliches Kind ist", sagte sie auf Instagram. Ivan ist sogar schon bei der jungen Mutter eingezogen. Nicht die erste schockierende Schwangerschaft in diesem Jahr. Auch die Influencerin Marina Balmasheva überraschte ihre Follower mit Baby-News. Sie ist schwanger von ihrem Stiefsohn!

Darya Sudnishnikova: Es ist ein Mädchen!

2020 herrscht ein regelrechter Baby-Boom bei den Stars. Vor wenigen Stunden teilte jetzt auch Darya Sudnishnikova ihren Followern auf Instagram mit, dass sie eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe. In ihrer Story teilt sie ein Video, in dem sie die Kleine liebevoll auf den Kopf küsst. Sie sei erschöpft und wolle sich erst mal ausruhen, verkündete sie ihren Fans. Wie ihr Baby heißt, hat die 14-Jährige nicht verraten, nur eins: Sie ist überglücklich, die Kleine nun in den Armen halten zu dürfen. Und das ist doch das aller Wichtigste! Wir gratulieren herzlich und wünschen der frischgebackenen Familie alles Gute für ihre Zukunft!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!