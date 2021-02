Neue Hinweise: "How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 3 kommt!

"How To Sell Drugs Online (Fast)" gehört definitiv zu den beliebtesten deutschen Serien auf Netflix, aber kann auch international bei ziemlich vielen Fans punkten. Umso größer war die Freude, als Netflix letzten Sommer Staffel 3 von "How To Sell Drugs Online (Fast)" bestätigt hat. Hauptdarsteller Maximilian Mundt hat in seiner Instagram-Story jetzt verraten, dass das mydrugs-Trio sehr bald wieder zurückkehren wird. Durch einen mysteriösen Post wollen Fans jetzt das Startdatum der beliebten Serie geleaked haben …

Wann startet "How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 3 auf Netflix?

Der offizielle Instagram-Account von "How To Sell Drugs Online (Fast)" postete einen super mysteriöses Video in dem eine Art "blaues Eis" (etwa Crystal Meth?!), das ziemlich an "Breaking Bad" erinnert, gecrushed wird. In der Caption gibt es einen YouTube-Link zu einem zweistündigen Loop-Video und einer komischen "Zeitangabe" von 20:74. Fans haben schnell herausgefunden, dass damit vermutlich Minute 21:14 gemeint ist und tatsächlich unterbricht das Loop-Video dort kurz mit einem Exkurs zu "How To Turn Your Leader Into a Crow" (dt. Wie man seine*n Anführer*in eine Krähe verwandelt – was Lenny und Dan sicher gerne Mal mit Anführer Moritz machen würden, schließlich gab es in Staffel 2 fetten Streit zwischen den Jungs) mit einer Darstellerin von der neuen Netflix-Serie "Tribes of Europa". So weit, so verwirrend. In den Kommentaren haben Fans jetzt jedoch ein paar Möglichkeiten für das Startdatum geleaked:

20 geteilt durch 74 ergibt ungefähr 0,2703. Erscheint "How To Sell Drugs Online (Fast)" etwa am 27.03.?

Eine andere Vermutung ist der 20.03., dieses Ergebnis bekommt man, wenn man die Minutenanzahl stehen lässt und 4 von 7 abzieht.

Anderen Fans ist aufgefallen, dass es sich bei dem YouTube-Video um eine Szene aus "Tribes of Europa" handelt. Staffel 1, Episode 3 und Minute 07:45 um genau zu sein. Könnte also auch der 1. März ein mögliches Startdatum sein?

Irgendeine geheime Botschaft hat Netflix in diesem Post sicher versteckt, die Frage ist nur, welche Theorie richtig ist. Eine Sache haben jedoch alle Ideen gemeinsam: Das Startdatum von "How To Sell Drugs Online (Fast)" liegt irgendwann im März und es könnte auch sein, dass sich das mydrugs-Trio in Staffel 3 mit noch härteren Drogen beschäftigt! Wir können uns vor Aufregung kaum halten und hoffen auf weitere Hinweise.

