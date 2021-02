Zu Beginn der Serie hatten sich Marshal und Lily verlobt. Alles sah so aus, als würde das Pärchen zusammen den nächsten Schritt gehen wollen! Und dann entscheidet sich Lily spontan, mit Marshal Schluss zu machen, nach San Franciso zu ziehen und ihrem Traum, Künstlerin zu werden, nachzugehen. Eeeeh, wie bitte? New York ist kein Dörfchen, in dem Kreative mit Heugabeln herausgejagt werden, wieso konnte sie ihrem Traum nicht in einem der kulturellen Zentren Amerikas nachgehen?!