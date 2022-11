Hilfe, ich komme beim Sex immer so schnell!

Jungs, die schnell kommen, atmen beim Sex nur flach und spannen die Po- und Oberschenkelmuskulatur an. Machst du’s auch so? Das führt dazu, dass sich deine sexuelle Erregung zu sehr auf deinen Genitalbereich konzentriert. Kein Wunder, dass du dann schnell zum Höhepunkt kommst. Atme das nächste Mal beim Sex tief durch und entspann vor allem Po und Oberschenkel. So kann die Erregung durch den ganzen Körper fließen. Den gleichen Effekt erzielst du, wenn du beim Sex so richtig lustvoll stöhnst. Probier's mal aus, wenn du dich traust. Das ist nicht nur viel geiler, sondern hat auch den Effekt, dass Penis und Eichel nicht mehr so extrem erregbar sind. Dadurch steigt die Lust langsamer an und dir bleibt mehr Zeit, sie zu genießen.