“High School Musical”-Star weiß ihre Fans mit tollen und schockierenden Nachrichten zu unterhalten. Alle haben sich für sie gefreut, als sie ihr Baby auf die Welt brachte – die süße kleine Jupiter Iris French! 😍

Auch interessant:

Das konnte allerdings nur bedingt über den Schock hinwegtrösten, als Tisdale klarmachte, dass sie nie wieder für „High School Musical“ vor der Kamera oder auf der Bühne stehen wird. Nachdem sie nun allerdings verraten hat, wie tyrannisch sich Disney ihr gegenüber verhielt, können wir ihr diese Entscheidung kaum noch verübeln.

"High School Musical": 10 Gründe, warum Sharpay nicht die Böse ist

Diesen Song musste Tisdale wegen Disney entschärfen

Wie viele „High School Musical“-Fans wissen, nahm Tisdale zusammen mit ihren Kolleg*innen vom Film an der „High School Musical: The Concert“-Tour teil, die quer durch Nordamerika ging.

Auch spannend:

Zeitlich hatte die Sängerin und Schauspielerin ihr erstes Album, „Headstrong“, veröffentlicht. Demnach war der Zeitpunkt für sie natürlich ziemlich praktisch. 😉 Allerdings gab es einen Song, der den Entscheidungsträger*innen von Disney bei diesem Album absolut gar nicht zusagte, nämlich ihr Hit „He Said She Said“ aus 2007. Zwar durfte sie ihre Songs während der Tour performen – allerdings musste sie an diesem speziellen Song eine Veränderung vornehmen, wie sie nun in einem TikTok-Video verriet.

Dieses Wort war Disney zu viel

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Der Songtext, der Disney ein Dorn im Auge war, lautet folgendermaßen: „Baby, I can see us movin' like that/Baby, I can see us touchin' like that/Baby, I can see us kissin' like that/We don't need no more than he said, she said.” Klingt so erst einmal doch relativ harmlos, oder? Wir können verstehen, dass „touchin‘“ (zu dt. „berühren“) allerdings nicht so gut bei Disney ankam, oder? Witzigerweise störte sich das „Haus der Maus“ an einem ganz anderen Wort. „Disney zwang mich ‚kissing like that‘ zu ‚dancing like that‘ für die HSM-Tour zu ändern“, schreibt die Schauspielerin in ihrem Video. 😅 Okay, das kam unerwartet. In Disney-Filmen bekommen die Held*innen vom Küssen doch immer nicht genug, für uns ist es also ein Rätsel, warum das Unternehmen genau das nun nicht bei der „High School Musical“-Konzerttour haben wollte. Aber gut. 😂

*Affiliate-Link

!-->!-->!-->