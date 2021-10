Okay, wir müssen zugeben: Die Art und Weise WIE Sharpay die beiden Hauptfiguren Troy und Gabriella dazu einlädt, sich ebenfalls für das Musical einzutragen, ist nicht besonders sympathisch. Erst einmal schreib sie ihren Namen so groß in die Liste, dass kaum noch Platz für irgendjemanden anderes ist und an der Tonalität ihrer Aussagen könnte man davon ausgehen, dass sie sarkastisch ist. Aber schauen wir uns an, was sie sagt: „Wir freuen uns immer über neue Leute.“ Tatsächlich sorgt sie nicht etwa dafür, dass die ziemlich gutaussehende Gabriella nicht am Musical teilnimmt und Sharpay im schlimmsten Fall die Show stiehlt. Im Gegenteil, sie ermutigt die beiden sogar, am Stück teilzunehmen und fühlt sich nicht von anderen Leuten bedroht. Sie sagt sogar, dass es „viele Rollen“ gibt und schürt damit für die Newcomerin Gabriella die Hoffnung, trotz ihrer fehlenden Erfahrung überhaupt eine Rolle zu bekommen. Also wir würden sagen: Das ist grundsätzlich schon nett!