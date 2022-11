Sharpay aus “High School Musical” ist nicht böse: Sie lässt sich nicht unterkriegen

Was diese Liste und die „High School Musical“-Filmreihe als Ganzes mehr als deutlich macht: Sharpay gibt nie auf! Sie muss eine Niederlage nach der anderen einstecken: Sie bekommt nicht die Hauptrolle, die sie sich erträumt hat, sie bekommt nicht den Partner an ihrer Seite, den sie sich wünscht, sie erhält nicht das Stipendium, das ihr zusteht und auch ihre Schauspielkarriere läuft nicht so an, wie sie sich das erhofft hat. Aber von all dem lässt sie sich nicht unterkriegen und deswegen ist sie für uns nicht der Bösewicht der „High School Musical“-Filme – sondern der heimliche Star. Go, Sharpay!

