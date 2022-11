Sharpay aus “High School Musical” ist nicht böse: Sie hilft Troy wo sie kann

Neben den Diva-Vorwürfen, die Sharpay in der „High School Musical“-Reihe nachgesagt werden, gibt es noch eine große Sache: Dass sie Troy von Gabriella „stehlen“ möchte. Klar ist, dass sie sich in den Schönling verguckt hat (er wurde von Zac Efron gespielt, also wer kann ihr DAS bitte vorwerfen?!). Aber was genau tut sie, um ihn zu „stehlen“? Küsst sie ihn? Sorgt sie dafür, dass Gabriella von der Bildfläche verschwindet? Nein! Sie besorgt ihm im zweiten Teil einen Job im Country Club ihres Vaters, klärt ihm eine Beförderung, sorgt dafür, dass er ehemalige Mitglieder des Basketball-Teams der Universität von Albuquerque kennenlernt, damit seine Chancen auf ein Stipendium im nächsten Jahr besser werden – und all das nur, damit er mit ihr gemeinsam einen Song bei der Talentshow des Country-Clubs singt. Dieses Monster! Nebenbei: Das tut er am Ende vom Film nicht einmal! Wer ist JETZT das Monster?!