Heulkrampf: Darum zweifelte Jennifer Lawrence an sich

Jennifer Lawrence feiert nach einer Auszeit ihr Comeback! Doch was ist der wahre Grund für ihr Verschwinden aus Hollywood? In einem neuen Interview packt der "Tribute von Panem"-Star aus …

Jennifer Lawrence: Deshalb verschwand sie aus Hollywood

Lange war es um Jennifer Lawrence (28) still, jetzt ist die "Tribute von Panem"-Darstellerin endlich wieder zurück! Im Oktober 2017 drehte sie ihren letzten Film ab und kündigte an: "Ich habe nichts geplant für die nächsten zwei Jahre". So zog sich der Hollywood-Star aus der bunten Schauspiel-Welt erst mal zurück. Warum, verriet sie damals zwar nicht – dafür packte sie jetzt in einem neuen Interview aus! Und der Grund ist ein Schock für alle Fans: Denn Jennifer Lawrence hatte ganz schlimme Selbstzweifel – aufgrund von Hatern im Internet! Die "X-Men: Dark Phoenix"-Darstellerin scheint ziemlich unter bösen Kommentaren zu ihrer Person gelitten zu haben …

Jennifer Lawrence: Hater bringen sie zum Heulen

Jennifer Lawrence beichtet jetzt in einem Interview: „Ich hatte das Gefühl, dass die Leute eine Pause von mir brauchten. Ich hab’s verstanden. (…) Ich habe auch die Schnauze voll von mir. Ich kenne mich gut im Netz aus und kann nicht so tun, als hätte ich nicht geweint, als ich die Kommentare gelesen habe“. Allerdings verriet die Oscar-Preisträgerin in ihrem "Naked" Podcast letztens AUCH, dass ihr die Karriere-Pause mehr als gut getan hat: "Das letzte Jahr war das gesündeste und erfüllendste", so die Schauspielerin.

Jennifer Lawrence: Während Karriere-Pause verlobt

Wie schön für Jennifer Lawrence! Dann sehen wir sie jetzt also wieder energiegeladen auf der Leinwand. Und: Frisch verlobt ist J-Law auch noch! Im Podcast sagt sie: "Ich habe das Gefühl, ich habe mich in diesem Jahr besser kennengelernt. Und ich habe jemanden getroffen, mich verliebt und ein neues Leben in New York angefangen." Während ihrer Auszeit lernte sie nämlich den Galleristen Cooke Maroney (33) kennen und will ihn bald auch heiraten. Na dann, viel Glück, Liebe und weiterhin Erfolg, liebe Jen!

