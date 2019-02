„Tribute von Panem“-Star Jennifer Lawrence heiratet!

Jennifer Lawrence: Verlobung bestätigt

Seit Jennifer Lawrence vor Kurzem mit einem fetten Ring am Finger bei einem Dinner in New York gesichtet wurde, gab es Gerüchte, dass die 28-Jährige einen Heiratsantrag von ihrem Freund, dem Kunsthändler Cooke Maroney (34) bekommen habe. Erst im Mai 2018 hatten die beiden sich kennen und lieben gelernt. Doch offenbar sind die beiden sich sicher: Das ist es! Also worauf warten? Die beiden machen Nägel mit Köpfen – ein Sprecher der Oscar-Preisträgerin betätigte jetzt die Verlobung. Wie der Antrag abgelaufen ist, wissen wir leider (noch) nicht. Auch wann und wo die Hochzeit stattfinden wird, ist noch geheim. Aber sobald es mehr Infos dazu gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Auch diese Stars verlobten sich blitzschnell

Mit ihrer Blitz-Verlobung macht „JLaw“ jetzt Ariana Grande (25) und Heidi Klum (45) Konkurrenz! Ari verlobte sich im vergangenen Jahr nach nur vier Monaten Beziehung mit dem Comedy-Star Pete Davidson (24), von dem sie inzwischen allerdings wieder getrennt ist, während Heidi Klum seit April 2018 mit „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz liiert ist und bereits acht Monate später den Verlobungsring angesteckt bekam. Bei den beiden stehen die Zeichen zum Glück nicht auf Trennung! Es ist also SEHR wahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr sowohl Jennifer Lawrence als auch Heidi Klum vor den Traualtar treten.

Das könnte dich auch interessieren: