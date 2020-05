Netflix-Star Debby Ryan: Ihre Karriere startete bei Disney!

Bekannt wurde Debby Ryan durch die Disney-Channel-Serien "Zack & Cody an Board" und "Jessie". Als Jessie spielte sie vier Jahre die Hauptrolle des gleichnamigen Kindermädchens, welches in der Metropole New York ihren großen Traum verwirklichen möchte: Eine berühmte Schauspielerin werden! Aktuell sind alle Staffeln der Serie im Streaming-Programm von Disney+ verfügbar. Mit der Teen-Drama-Serie "Insatiable" wurde Debby Ryan dann zum Netflix-Star. Von "Insatiable" gibt es übrigens bereits eine zweite Staffel und auch von diesem Netflix-Hit wird es eine Fortsetzung geben! Doch neben all dem beruflichen Erfolg läuft es auch privat sehr gut für die 27-Jährige. Im Dezember 2018 bekam sie von ihrem Langzeitpartner "Twenty One Pilots"-Musiker Josh Dun einen Heiratsantrag. Die beiden sind seit über sechs Jahren ein Liebespaar und haben nun beschlossen den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen. 😻

Brb Josh Dun and Debby Ryan are engaged and I’m crying. pic.twitter.com/1JhMp95vvy — maybe: haley (@morrisonhales) December 23, 2018

Wann war die heimliche Hochzeit von Debby Ryan und Josh Dun?

Die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit standen schon länger im Raum. Ein verdächtiger Ring an Josh Finger heizte die Gerüchteküche dann erneut an. Und nun wurde endlich bestätigt: Debby Ryan und Josh Dun haben geheiratet! In einem Interview mit dem Vogue-Magazin erzählte Netflix-Star Debby: „Ja, wir haben geheiratet. Wir fanden die Idee an Silvester, mit einer großen Feier, zu heiraten sehr schön. Und so haben wir beschlossen nicht länger mit der Hochzeit zu warten.“ Der plötzliche Tod von einem Freund hatte Debbys Sichtweise nämlich schlagartig geändert. „Ich hätte nie gedacht, dass er bei diesem Lebensabschnitt von mir nicht mit dabei sein wird. Das Leben ist einfach so kurz. Ich fragte mich daraufhin, wieso noch länger mit der Hochzeit warten?“, so die Schauspielerin. Die 27-Jährige heiratete in einem Traum aus Weiß, mit Off-Shoulder-Ausschnitt und langer Schleppe. 👰🏼

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!