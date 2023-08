"Heartstopper"-Star Joe Locke: Verhalten der Fans inakzeptabel

In der Rolle des Charlie Spring in "Heartstopper" wurde Joe Locke in kürzester Zeit weltweit bekannt und konnte sich so schnell eine riesige Fangemeinschaft aufbauen. Aber leider sind unter den Fans auch Menschen, die seine Privatsphäre nicht respektieren. Da ist Joe nicht der einzige aus dem "Heartstopper"-Cast, der schlechte Erfahrungen gemacht hat.

Sein Kollege Kit Connor, der in der Serie Nick Nelson spielt, wurde im letzten Jahr Queerbaiting vorgeworfen. Der Druck auf den jungen Schauspieler wurde so groß, dass er sich schließlich auf Social Media als bisexuell outete. Doch was ist nun eigentlich Joe passiert?