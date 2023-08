Angus Cloud: Die Hintergründe zum Tod des "Euphoria"-Stars

Am Samstag (05. August 2023) schrieb Lisa Cloud in einem emotionalen Post über die letzten Stunden ihres Sohnes Angus: "Ich möchte euch alle wissen lassen, dass ich eure Liebe zu meiner Familie in dieser schweren Zeit zu schätzen weiß. Ich möchte auch, dass ihr wisst, dass obwohl mein Sohn in tiefer Trauer über den frühen Tod seines Vaters an einem Mesotheliom war, sein letzter Tag ein freudiger Tag war. Er ordnete sein Zimmer neu und platzierte Gegenstände im Haus, mit der Absicht, eine Weile in dem Haus zu bleiben, das er liebte. Er sprach von seiner Absicht, für seine Schwestern am College zu sorgen und auch seiner Mutter emotional und finanziell zu helfen. Er hatte nicht die Absicht, sein Leben zu beenden. Als wir uns am Abend umarmten, sagten wir uns, wie sehr wir uns liebten, und er sagte, er würde mich morgen früh sehen. Ich weiß nicht, ob oder was er danach in seinen Körper gesteckt haben mag. Ich weiß nur, dass er seinen Kopf auf den Schreibtisch legte, wo er an Kunstprojekten arbeitete, einschlief und nicht mehr aufwachte." Sie stellt zum Schluss noch einmal klar: "Wir werden vielleicht herausfinden, dass er aus Versehen und auf tragische Weise eine Überdosis genommen hat, aber es ist völlig klar, dass er nicht die Absicht hatte, aus dieser Welt zu verschwinden."

