"Euphoria"-Star Angus Cloud ist gestorben

Vor wenigen Wochen ist der Vater von Angus verstorben. Letzte Woche fand die Beerdigung statt. Laut Angaben der Familie "kämpfte er mit seiner mentalen Gesundheit". Eine anonyme Quelle, die der Clouds Familie nahesteht, erzählte zudem gegenüber Entertainment Tonight, dass Cloud nach seiner Rückkehr aus Irland, wo er seinen Vater beerdigt hatte, "mit schweren Selbstmordgedanken kämpfte". In der offiziellen Erklärung der Familie heißt es des Weiteren: "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war. Wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnert, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten."

Du hattest bereits Selbstmordgedanken oder kennst jemanden, dem*der es nicht gut geht? In Deutschland befasst sich die TelefonSeelsorge mit Suizidprävention. Dort könnt ihr in Krisensituationen Ansprechpartner*innen per Telefon 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr unter der Nummer 0800 1110111, 0800 1110222 oder 116123 erreichen. Außerdem könnt ihr euch auch per Mail oder Chat melden. Es gibt Hoffnung, euch wird geholfen und ihr werdet gehört.