"Euphoria" Staffel 3: Geplanter Zeitsprung schockt Fans

In einem neuen Interview mit Vogue hat die Kostümbildnerin der Serie, Heidi Bivens, verraten, was die Fans in der dritten Staffel alles erwartet: "Es ist die Rede davon, dass es ungefähr fünf Jahre in der Zukunft spielt und dass sie nicht mehr in der High School sind." Die Darsteller*innen sollen also keine Teenager, sondern Erwachsene spielen? "Wie ich Sams Verstand kenne, wird es spannend, und er wird uns alle herausfordern, weil er sich nicht wiederholen will. Es wird etwas Neues sein, das das Publikum entdecken kann", fährt sie fort. Fans der Serie sind von dieser Vorstellung nicht ganz so angetan: "Unvernünftig und lustig, denn warum sollten sie alle weiterhin in Kontakt bleiben?" Ein*e andere*r User*in schrieb: "Ehm Rue hat noch ungeklärte Sache mit Laurie…". Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Euphoria" sollen im Juni beginnen, wir müssen uns wohl alle also noch etwas gedulden, bis wir erfahren, wie sich der Zeitsprung auf die Erzählung auswirkt und ob das Ganze wirklich eine so gute Idee ist…