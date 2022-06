"Euphoria": Elliot-Star kann Figuren-Tod entscheiden

"Euphoria": Wird er sterben?

Elliot-Schauspieler Dominic Fike ist seit der zweiten Staffel ein Teil der Serie "Euphoria". Eigentlich wollte er bereits seit Season 1 ein Part der Show sein, jedoch hatte der Elliot-Star einen krassen Drogen-Skandal am Hut. Nun möchten die Fans natürlich wissen, wie es in der 3. Staffel von "Euphoria" weitergehen wird. Werden alle Hauptdarsteller*innen weiterhin zu sehen sein, welche neuen Schauspieler*innen kommen hinzu und stirbt jemand in der neuen Staffel? Schauspieler Dominic Fikes hat nun verkündet, dass er über seinen Figuren-Tod entscheiden kann …

Das hat andere Leser*innen auch interessiert:

Ende der "Euphoria" Schauspiel-Karriere

Elliot-Schauspieler Dominic Fike enthüllt, dass "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson angeboten hat, seinen Charakter zu töten, wenn er die Show verlassen möchte. Aber was hat es damit auf sich? In einem neuen Interview gegenüber GQ enthüllt Fike, der auch Sänger, Songwriter und Musiker ist, dass Levinson zuvor angeboten hat, Elliot umzubringen, falls der Schauspieler jemals beschließen sollte, seinen Fokus auf seine Musikkarriere zu legen. "Euphoria"-Fans sind auf jeden Fall sehr angetan von Elliot und erhoffen sich, in den kommenden Staffeln, eher noch mehr von der einzigartigen Figur zu sehen. Wir sind gespannt! 🎦

* Affiliate-Link

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->