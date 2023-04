"Euphoria"-Star Barbie Ferreira: Der wahre Grund für ihren Serien-Ausstieg

Im Podcast "Armchair Expert" hat Barbie zum ersten Mal über die Umstände rund um ihren Ausstieg aus "Euphoria" gesprochen: "Ich bin irgendwie in dieses Drama hineingezogen worden, um das ich nie gebeten habe und über das ich nie gesprochen habe. Ich bin eigentlich nicht vom Set weggegangen. Ich habe mir einmal den Knöchel verstaucht und musste zum Röntgen." Der Ausstieg aus der Serie soll auch eine „gemeinsame Entscheidung“ gewesen sein. "Ich glaube nicht, dass es für [Kat] einen Ort gab, an den sie hätte gehen können. Ich denke, es gab Orte, an die sie hätte gehen können. Ich glaube nur nicht, dass es in die Serie gepasst hätte. Ich weiß nicht, ob es ihr gerecht geworden wäre. Ich wollte wirklich in der Lage sein, nicht die fette beste Freundin zu sein. Das will ich nicht spielen. Ich glaube, das wollten sie [die Produzent*innen] auch nicht." Barbie gab sogar zu, dass sie vielleicht schon eher einen Schlussstrich hätte ziehen sollen.