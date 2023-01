"Euphoria"-Star wünscht sich das für Staffel 3

"Euphoria": Wann kommt die neue Staffel?

Staffel 1 und 2 waren ein Hit! 😍 Sehnlichst warten wir alle auf Staffel 3 von "Euphoria", doch leider wird diese nicht so schnell erscheinen. Bis die Dreharbeiten starten und die Nachbearbeitung im Kasten ist, wird es noch eine Zeit lang dauern. Wir hoffen, dass es 2024 soweit sein wird! Doch was könnte alles in der neuen Staffel passieren? Und vor allem: Was wünscht sich Cassie-Darstellerin Sydney Sweeney von Staffel 3?

"Euphoria": Cassie und Fez?

Schauspielerin Sydney Sweeney hat nämlich nun gedroppt, dass sie sich eine bestimmte Sache für die kommende, neue Staffel wünschen würde. Doch was ist es? "Ich habe den Produzenten gesagt, dass ich es mir wünschen würde, dass man Cassie und Fez in Verbindung bringt", so die "Euphoria"-Schauspielerin. Das Ende der 3. Staffel ist ziemlich heftig und man weiß nicht, ob Fez nicht im Knast landen wird. Lexie (die Schwester von Cassie) baute in Staffel 2 eine Beziehung zu Fez auf.

Es könnte durchaus sein, dass sie ihm im Gefängnis besucht und das Cassie sie begleitet. Beziehungsweise könnte es auch sein, dass Fez gar nicht eingesperrt wird. Dann wäre es auch noch einfacher, die verschiedenen Charaktere in Verbindung zu bringen. Mal schauen, was die Serienmacher sich für die 3. Staffel "Euphoria" einfallen lassen.

