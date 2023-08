"Heartstopper" Staffel 3: Alice Oseman verrät Details

Obwohl Staffel 2 gerade einmal gestartet ist, hat Alice erzählt, dass sie schon mitten in den Arbeiten an Staffel 3 von "Heartstopper" steckt: "Ich habe mit dem Schreiben der dritten Staffel bereits begonnen. Es ist in vollem Gange. Wir haben nicht erwartet, dass wir die Verlängerung von Staffel 3 zur gleichen Zeit wie Staffel 2 bekommen, denn das ist ziemlich selten, um ehrlich zu sein." Dieses Wissen bietet der Autorin viel mehr Freiheiten: "Es hat uns mehr Zeit gegeben, darüber nachzudenken, was in Staffel 3 passieren wird. Ich konnte die Dinge in Staffel 2 sicher aufbauen, weil ich wusste, dass wir in Staffel 2 dazu kommen würden. Das hatte ich in Staffel 1 nicht. Ich wollte wirklich, dass sich Staffel 1 so anfühlt, als hätte sie ein Ende, nur für den Fall, dass wir keine weiteren Folgen mehr bekommen würden. Es gibt wirklich nichts, was ich mehr hasse als eine Serie, die mit einem Cliffhanger abgesetzt wird." Doch sie hat noch etwas mehr verraten…