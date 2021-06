"Haus des Geldes": Staffel 6 kommt doch?

"Haus des Geldes": Wie geht es nach Staffel 5 weiter?

"Haus des Geldes" hat für einen weltweiten Hype gesorgt. Kein Wunder, dass Fans da immer mehr wollen. Eigentlich soll Staffel 5 das große Finale sein, doch es gibt immer wieder Gerüchte über eine sechste Staffel der Netflix Serie, dabei warten Fans aktuell noch sehnsüchtig, denn "Haus des Geldes" Staffel 5 wurde wieder verschoben. Der Serien-Start wurde wie bei vielen anderen Serien des Öfteren verlegt, da es wegen Corona Verzögerungen in der Produktion gab. Dafür eine gute Nachricht: "Haus des Geldes" Staffel 5 bekommt zwei Teile. Die erste Hälfte der Serie werden wir ab dem 3. September gucken können und das große Finale folgt dann am 3. Dezember – aber wird es danach noch eine sechste Staffel geben? Wir haben für euch gecheckt, was an den Gerüchten dran ist …

"Haus des Geldes" Staffel 6: Ist eine Fortsetzung in Planung?

Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: "Haus des Geldes" Staffel 6 ist nicht in Planung. Es sind leider wirklich nur Gerüchte und das, obwohl die Netflix-Serie bei Zuschauer*innen so beliebt ist. Aber sehen wir es von der positiven Seite: Es gibt nichts schlimmeres, als Serien, die künstlich in die Länge gezogen werden. Mit Staffel 5 von "Haus des Geldes" wollen die Serien-Macher dafür sorgen, dass es ein episches Ende für die Bankräuber geben wird. Trotzdem gibt es noch Hoffnung auf mehr: Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Netflix über mögliche Spin-Offs nachdenkt. Die Charaktere bieten jedenfalls viel potenzielles Serien-Material. Warum ist Tokyo so crazy geworden? Wie sind Berlin und der Professor aufgewachsen? Wie hat Nairobi ihren Sohn verloren? Vielleicht erleben wir ein paar der Bankräuber sogar in ihrem Leben nach dem Raubüberfall (sollten sie es schaffen)? Es bleibt spannend, ob wir bald noch mehr von unseren Lieblingen zu sehen bekommen. Eine Sache ist dafür sicher: Fans von "Haus des Geldes" würden sich sicher über neue Serien freuen!

