"Harry Potter"-Star verstorben: Paul Ritter (Eldred Worple) starb am Hirntumor

Eldred Worple war in "Harry Potter" wie Bathilda Bagshot ein Autor. Er schrieb das Buch "Blutsbrüder: Mein Leben unter Vampiren" und war wie Harry in seiner Jugend einer der Lieblingsschüler*innen von Professor Horace Slughorn. Er hätte auch gerne die Biografie von "Harry Potter" geschrieben, doch daran hatte der berühmte Zauberer kein Interesse. Worpler wurde von Paul Ritter gespielt, der auch in "Ein Quantum Trost" mitspielte. Er starb im April 2021 an einem Hirntumor.