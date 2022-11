"Harry Potter"-Star verstorben: Dave Legeno (Fenrir Greyback) starb an Herzproblemen

David Legeno war beides: Schauspieler und Kampfsportler. In "Harry Potter" spielte er die Rolle von Fenrir Greyback in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Der Werwolf gehörte zu den Todessern und arbeitete mit Lord Voldemord zusammen. Legeno legte eine unfassbar überzeugende Schauspielleistung dar. 2014 starb der "Harry Potter"-Star an Komplikationen mit dem Herzen, die sich während einer Wanderung verschlimmerten.

