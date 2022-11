"Harry Potter"-Star verstorben: Richard Harris (Albus Dumbledore) starb nach Teil 2

Richard Harris war der erste Dumbledore in den "Harry Potter"-Filmen. Der irische Schauspieler starb jedoch 2002 im Alter von 92 Jahren. Sein Auftritt in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" war somit auch sein letzter Film. Ein trauriger Schock für alle Fans der Filmreihe. In den nachfolgenden Filmen spielte Michael Gambon die Rolle von Albus Dumbledore.