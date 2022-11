"Harry Potter"-Star verstorben: Hazel Douglas (Bathilda Bagshot) starb mit 92

Bathilda Bagshot war in der "Harry Potter"-Welt eine sehr angesehene Autorin und Historikerin, die zum Beispiel auch das Buch "Geschichte der Zauberei" geschrieben hat, welches in Hogwarts als Lehrbuch diente. Sie lebte, wie auch die Eltern von Harry Potter in Gordric's Hollow und war die Nachbarin der Familie Dumbledore. Voldemords Schlange Nagini schlüpfte in den toten Körper von Bagshot und wartete in ihrem Zuhause auf das Eintreffen von Harry und Hermine, die auf der Suche nach den Horkruxen waren. In den Filmen wurde Bathilda Bagshot von Hazel Douglas gespielt, die 2016 im Alter von 92 Jahren verstorben ist.