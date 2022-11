"Harry Potter"-Star verstorben: Terence Bayler (Der Blutige Baron)

Der Blutige Baron, gespielt von Terence Bayler, ist ein Geist von Hogwarts. Der Slytherin-Geist war in "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu sehen und hatte in der Vergangenheit romantisches Interesse an Helena Ravenclaw. Rowena Ravenclaw entsandte den Baron, um Helena in Albanien zu finden, doch sie weigerte sich, mit ihm zurückzukehren. Er tötete sie in Rage und als er realisierte, was er getan hat, tötete er sich mit dem gleichen Messer. Im echten Leben starb "Harry Potter"-Star Terence Bayler im Jahr 2016 mit 86 Jahren.