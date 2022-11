"Harry Potter"-Star verstorben: Helen McCrory (Narcissa Malfoy) hatte Krebs

Helen McCrory kennen "Harry Potter"-Fans als Narcissa Malfoy, die Mutter von Draco Malfoy, Schwester von Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) und Cousine von Sirius Black. Ihren ersten Auftritt in der beliebten Filmreihe hatte sie in "Harry Potter und der Feuerkelch". Ihr Zuhause diente in "Die Heiligtümer des Todes" auch als Hauptquartier von Voldemord. Die Schauspielerin ist jedoch auch bekannt für ihre Rollen in "Peaky Blinders", "The Queen" und "Skyfall". Im April 2021 starb Helen McCory mit nur 52 Jahren an Krebs.