"Harry Potter"-Star verstorben: Alfred Burke (Armando Dippet)

Alfred Burke spielte Professor Armando Dippet in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens". Professor Dippet war in Hogwarts der Schulleiter, bevor Albus Dumbledore den Posten übernommen hat. Das Traurige: Seine Rolle in "Harry Potter" war auch die letzte Schauspielrolle seines Lebens. Im Februar 2011 starb Alfred Burke im Alter von 93 Jahren. Er war außerdem auch bekannt für seine Rolle als "Frank Marker" in der TV-Serie "Public Eye".