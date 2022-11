"Harry Potter"-Star verstorben: Eric Sykes (Frank Bryce) starb in seinem Zuhause

Erick Sykes spielte in "Harry Potter und der Feuerkelch" den Muggle Frank Bryce, der in Little Hangleton wohnte. Ein Gärtner, der von Lord Voldemord getötet wurde und Harry Potter im Traum erschienen ist. Eine kleine Rolle, die für die Geschichte jedoch sehr prägend und vor allem emotional war. Der "Harry Potter"-Star verstarb im Julia 2012 in seinem Zuhause in England, wo er über fünf Jahrzehnte als sehr erfolgreicher Comedian und Autor bekannt war.