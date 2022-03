"Harry Potter"-Star postet Video von überraschender Hochzeit!

"Harry Potter"-Star Bonnie Wright hat geheiratet!

Es gibt erfreuliche Neuigkeiten für "Harry Potter"-Fans: Schauspielerin Bonnie Wright aka "Ginny Weasley" hat geheiratet!

In den Filmen kommen Harry Potter und Ginny zusammen, heiraten und gründen eine Familie. Auch im echten Leben hat die Schauspielerin ihren Harry gefunden. Daniel Radcliffe war in echt übrigens in eine andere "Harry Potter"-Kollegin verliebt. 2020 postete Bonnie Wright das erste Bild mit ihrem (damals noch Freund) Andrew Lococo. Am 19. März 2022 hat der "Harry Potter"-Star heimlich geheiratet und überraschte mit der Hochzeits-News mit einem Video auf Instagram!

Süßes Hochzeitsvideo von Bonnie Wright: "Harry Potter" Co-Stars gratulieren

Bonnie Wright kündigte die Hochzeit mit Andrew Lococo mit einem süßen Video von ihren Eheringen am Pool an.

"Gestern war dank meines Ehemanns der beste Tag meines Lebens", schreibt der "Harry Potter"-Star zu dem Hochzeitspost. In den Kommentaren gratulieren ihr reihenweise Fans, Freunde und natürlich auch "Harry Potter"-Stars wie Film-Bruder James Phelps (Fred Weasley), Scarlett Hefner (Pansy Parkinson) oder Afshan Azad (Padma Patil). Fans freuen sich sehr über diese überraschende Hochzeits-News und wünschen dem jungen Paar viel Glück und Liebe. Wir wünschen Bonnie und Andrew natürlich auch nur das Beste.

