„Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe: So denkt er über Rupert Grint’s Baby-News

"Harry Potter"-Schauspieler Ruper Grint hat eine Baby

Während viele Fans immer noch auf eine "Harry Potter"-Fortsetzung von J.K. Rowling hoffen, geht für die Stars von damals das Leben auf neuen Wegen weiter. Und das sowohl ihre Karriere betreffend, als auch ihr Privatleben. Die aktuellsten News kommen dabei von "Ron"-Darsteller Rupert Grint, der mit seiner Freundin Georgia ein Kind bekommen hat. Vor etwa zwei Wochen kam ihre Tochter laut ihrem Sprecher gesund zu Welt, die beiden wünschen sich aber Privatsphäre. Da sie ihr Leben nicht stark mit der Öffentlichkeit teilen, haben wir auch noch kein Bild der Kleinen gesehen. Sicher ganz im Gegensatz zu Rupert's "Harry Potter"-Kollege und Freund Daniel Radcliffe. Der hat in einem Interview jetzt auch ehrlich verraten, wie er das Ganze findet.

Daniel Radcliffe's Meinung: "Es ist super komisch"

Im Gespräch bei "Watch What Happens Live!" erklärte "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe zunächst, dass er seinem Kumpel Rupert Grint direkt getextet hat, als er von der Baby-Nachricht erfahren hatte: "Ich freue mich so sehr für ihn, es ist so cool." Allerdings gab er anschließend auch offen zu: "Es ist super komisch für mich, dass wir jetzt alle in dem Alter sind, Kinder zu kriegen. Aber das sind wir definitiv und es ist echt cool." Wir verstehen ihn da total, denn auch für uns werden die "Harry Potter"-Darsteller im Kopf immer Kids beziehungsweise Jugendliche bleiben, oder?😅

