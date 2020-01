Harry Potter: Der größte Shop der Welt!

DAS ist eine Weltneuheit: Der erste eigenständige "Harry Potter"-Shop soll dieses Jahr eröffnet werden! 😍 Mega News für alle Zauberer-Fans. Bisher gab es nur vereinzelt Anlaufstellen für "Harry Potter"-Merch, wie in der Wizarding World der Universal Studios und der Warner Bros. Studio Tour in London. Doch der New Yorker Store wird besonders groß und vor allem eine Erfahrung für sich, wie eine Sprecherin bekannt gab: "Es wird der größte Harry-Potter-Laden der Welt sein! "Harry-Potter"-Fans können sich auf interaktive Erfahrungen und zahlreiche Fotomöglichkeiten freuen." Holy! 😋 Angeblich soll es schon im Sommer 2020 eine große Eröffnung geben …

Harry Potter-Store: Hier könnt ihr Merch kaufen

Der erste offizielle "Harry Potter"-Flagship-Store und gleichzeitig der größte, den es jemals gab, eröffnet in New York City. Mitten in Manhattan soll es einen dreistöckigen Laden geben, in dem du alles rund um Hogwarts und Harrys Zauberwelt kaufen kannst! An einer ganz berühmten Adresse: Am 935 Broadway , also direkt neben dem bügeleisen-förmigen "Flatiron Building", das zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Big Apple zählt, zieht der "Harry Potter"-Laden ein. Der perfekte Anlass für eine Reise in die beliebteste Metropole, oder? 🙊 Laut Warner Brothers soll der Shop 1.858 qm umfassen und es soll sogar Merchandise von "Phantastische Tierwesen" geben! Hammer … Hier siehst du, wie der Laden aussehen soll:

So soll der "Harry Potter"-Store von außen aussehen. Warner Bros.

