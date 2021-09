„Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe wurde mit der Rolle, für die er sich teils bis heute noch ein wenig schämt, weltberühmt! Was auf der einen Seite für ein ziemlich volles Bankkonto sorgte, führte auf der anderen Seite dazu, dass so etwas wie Privatsphäre für alle Darsteller*innen der „Harry Potter“-Reihe zur Vergangenheit angehörte. Nun, immerhin konnten viele der jungen Schauspieler*innen ganze 10 Jahre eine ganz normale Kindheit verbringen, also … yeahy? Radcliffe betonte schon mehr als einmal, wie sehr er davon genervt sei, immer in die „Harry Potter“-Box gequetscht zu werden. Nun holte er gar zum Rundumschlag aus und verriet, was er an Hollywood und seinen Kolleg*innen besonders hasst!

Das hasst Radcliffe an Hollywood

Radcliffe wird von manchen Leuten als undankbar betrachtet, wenn er sich über sein Leben beschwert – dabei war er gerade einmal 10 Jahre, als er mit seinen Eltern entschied, die Hauptrolle in einer Filmreihe zu übernehmen! Wer hätte ahnen können, was das für Ausmaße annimmt? Wer kann vorher ahnen, wie es sich anfühlt, berühmt zu sein? Nicht wenige Schauspieler*innen, die einen enormen Bekanntheitsgrad haben, berichten davon, dass niemand jemanden darauf vorbereiten könne. Und während sich Radcliffe mit Infos aus seinem Privatleben eher bedeckt hält, nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritikpunkte in Richtung Hollywood geht. Auf Reddit fragt ihn ein Fan, was er auf der Welt ändern würde, wenn er könnte. Und die Antwort macht deutlich, dass Radcliffe absolut kein Fan von der Hierarchie in Hollywood ist!

„Manche glauben, sie hätten die Lizenz, andere schlecht zu behandeln“

Radcliffe erklärt, dass er die „Bullshit-Hierarchie“ aus der Filmindustrie entfernen würde, wenn er könnte. Denn „bestimmte Leute, die meinen Job machen, und auch Regisseur*innen und Produzent*innen denken, der Job würde ihnen die Lizenz geben, andere Leute schlecht zu behandeln“. Der Schauspieler macht klar, dass es hierfür keinerlei guten Grund geben würde und nichts sei, was man tolerieren solle oder gar müsse. „Ich weiß, sollte ich jemals bei einem Film Regie führen, würde es keine Hierarchie am Set geben“, schreibt Radcliffe abschließend. So eine Einstellung können wir nur unterstützen! 💪

