"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Lord Voldemort

Der größte Fehler von Lord Voldemort liegt in seinem Ego. Übrigens das Einzige, was noch stärker ist, als seine magischen Fähigkeiten. Denn er bestand darauf, dass er persönlich Harry Potter töten darf – nur er. Andere Zauberer und Hexen, wie zum Beispiel Bellatrix Lestrange, hatten nämlich viele Möglichkeiten gehabt, ihn umzubringen. Dann hätte er vielleicht schon vorher verstanden, dass auch Harry selbst ein unabsichtlicher Horkrux ist. Er ist also selbst schuld an seinem Untergang.