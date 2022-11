"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Ron Weasley

„Schluck Schnecken!“ – An diesen Moment erinnert sich wohl jeder „Harry Potter“-Fan. Es ist nicht der tragischste Fehler von Ron Weasley, aber definitiv der lustigste, schließlich wusste er, dass sein Zauberstab kaputt ist. Einen ziemlich üblen Fehler hat er jedoch in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1“ gebracht. Im Zaubereiministerium sieht er, dank des Vielsafttranks, nämlich aus wie Reg Cattermole und ist ausgerechnet zu Corban Yaxley, dem Vorsitzenden der Abteilung der Magischen Strafverfolgung, frech und vorwitzig. Wenn man bedenkt, wie lange sich Ron, Hermine und Harry auf diesen Tag vorbereitet haben, hätte er eigentlich wissen müssen, mit wem er es zu tun hat. Indem er sich zunächst weigerte, den Befehl des Vorgesetzten auszuführen, brachte er Cattermoles Frau in Gefahr und raubte dem Trio auch sicher etwas Zeit zum Erfüllen der Aufgabe.

"Harry Potter": Sieben Dinge, die keinen Sinn ergeben