"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Neville Longbottom

Neville Longbottoms größter Fehler in den „Harry Potter“-Filmen ist eigentlich die Tatsache, dass er sich immer unterschätzt hat. Er war sicherlich nie ein schlechter Schüler, sondern einfach nur schüchtern. Aber vielleicht auch besser so, denn ein Moment, in dem er überheblich wurde, hätte ziemlich tragisch enden können. In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2“ wird er gegenüber dunklen Zauberern recht frech, die aktuell noch von Schutzzaubern zurückgehalten werden. „Ihr und welche Armee“, fragt er neckend und schaut kurze Zeit später in die Gesichter von vielen, ziemlich wütenden Todessern. Im Film natürlich ein ziemlich witziger Moment, der nur leider nicht ganz so schlau war, wenn man an die eigene Sicherheit denkt.