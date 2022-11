"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Albus Dumbledore

Wenn Albus Dumbledore einen Fehler in seinem Leben nicht gemacht hätte, dann gäbe es vermutlich keinen einzigen „Harry Potter“-Teil, also müssen wir ihm eigentlich dafür danken. Wenn der Schulleiter von Hogwarts Tom Riddle damals nicht aus dem Waisenhaus geholt hätte, damit er die Zauberschule besuchen kann, wäre der sicherlich nicht der stärkste Magier der Welt geworden. Es hätte Lord Voldemort nie gegeben. Wir meinen: Es war schon in jungen Jahren nicht zu übersehen, dass Tom ziemlich creepy ist und eine sehr dunkle Seite hat. Das hätte vielen Menschen, wie Harrys Eltern, das Leben gerettet.