"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Draco Malfoy

Wenn man an Fehler von Draco Malfoy denkt, dann ist es leicht zu sagen: Er hätte kein Todesser werden sollen. Der „Harry Potter“-Star gehört, obwohl er ein Bösewicht ist, zu den beliebtesten Charakteren der Filme. Was viele vergessen: Draco Malfoy hatte sicherlich keine andere Wahl, als den Todessern beizutreten, wenn er nicht sterben wollte. Doch ein anderer Fehler hätte zu seinem sicheren Tod führen können: In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1“ werden Harry, Ron und Hermine im Keller des Malfoy-Anwesens gefangen gehalten. Als Draco Harry vor Bellatrix Lestrange identifizieren soll, lügt er jedoch. Dieser Verrat gegenüber Voldemort hätte nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben seiner Familie in Gefahr bringen können. Dafür hat er jedoch das einzig Richtige getan, was zeigt, dass er im Kern eigentlich ein Guter war.