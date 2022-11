"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Ginny Weasley

Auch Ginny Weasley hat in „Harry Potter” einige Fehler gemacht, einer davon, hätte ziemlich tragisch enden können. In „Harry Potter und der Halbblutprinz“ verfolgt ihr Crush Harry Bellatrix Lestrange und Fenrir Greyback bei der Attacke des Fuchsbaus. Sie sprintet ihm hinterher, obwohl sie eigentlich viel zu unerfahren ist, um sich in so eine Situation zu begeben. Damit hat sie nicht nur sich selbst in Gefahr gebracht, sondern auch Harry das Leben schwerer gemacht, der sich dann auch um ihr Leben sorgen musste. Schließlich wollte der sicherlich vermeiden, dass seiner heimlichen Liebe und der Schwester seines besten Freundes etwas passiert.