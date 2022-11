"Harry Potter": Diese Fehler hätten nie passieren dürfen – Hermine Granger

Hermine Granger kennen wir aus „Harry Potter“ als Super-Streberin. Doch auch eine Musterschülerin macht Fehler. Ihren wohl größten Fehler begeht sie in „Harry Potter und der Halbblutprinz“. Dort verzaubert sie den Besen von Cormac McLaggen’s beim Probetraining des Gryffindor-Teams, um Ron Weasley zu helfen. Alles, nachdem sie Harry eine Moralpredigt über Doping gehalten habe, weil sie geglaubt hat, er hätte ihm „flüssiges Glück“ verabreicht. Rons plötzlicher Erfolg führte ihn jedoch direkt in die Arme von Lavender Brown und so musste sie mitansehen, wie die beiden tagtäglich turteln. Hätte sie diesen Fehler nicht begangen, wäre ihr sicher viel Kummer und Herzschmerz erspart geblieben.