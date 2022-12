Harry Potter Daniel Radcliffe bereut "Halbblutprinz"

Daniel Radcliffe würde heute einiges anders machen

In einem Interview erzählte Schauspieler Daniel Radcliffe: "In jedem Film bis zum sechsten kann man einen großen Schritt nach vorne in meiner Schauspielerei sehen. Und dann hörte im sechsten Film auf oder ging vielleicht rückwärts." Anders beurteilt Daniel seine Leistung im fünften Teil. "Dort hat die Zusammenarbeit mit Gary Oldman (Sirius Black) und David Thewlis (Remus Lupin) besonders viel Spaß gemacht. Aber rückblickend bin ich mit meiner Leistung in Teil sechs nicht zufrieden", so Daniel.

Bester Ort der Welt

Trotz seiner Selbstkritik schaut Daniel Radcliffe sehr gerne auf seine "Harry Potter"-Zeit zurück. "Es war die beste Zeit und der beste Ort der Welt", so der Schauspieler. Die Zeit am Set war prägend und einfach einmalig für ihn. Und mit Sicherheit auch für seine Schauspiel-Kolleg*innen. "Ich habe es von Anfang an geliebt", sagte er. „Ich liebte es, am Set zu sein. Ich liebte die Stunden. Ich liebte die Leute. Ich liebte den verrückten, seltsamen Scheiß, den ich jeden Tag tun musste", fügte der Schauspieler im Interview hinzu.

Na, wann startest du wieder deinen nächsten "Harry Potter"-Marathon?

* Affiliate-Link