Halsey begeistert Fans mit Nacktbild

Halsey überrascht mit nacktem Album-Cover

Halsey hat Fans schon öfter mit einem Pic geschockt, dieses Mal auf extrem positive Weise! Die Sängerin ist aktuell schwanger, aber das hat sie nicht davon abgehalten neue Musik zu machen. Im Januar verkündete Halsey ihre Schwangerschaft und teilte viele Eindrücke aus ihrem Privatleben mit ihren Fans. Jetzt verkündete sie auf Instagram, dass sie am 27. August ein neues Album mit dem Titel "If I Can't Have Love, I Want Power" rausbringen wird. Das Album-Cover hat bei Fans für viel Aufsehen gesorgt. Es ist ein Nacktbild in Form eines Gemäldes. In den Kommentaren wird sie von Fans und Star-Kolleg*innen extrem dafür gefeiert, die häufigsten Begriffe dabei: ikonisch, wow, stark, atemberaubend – und genau das ist es auch. Ziemlich bemerkenswert ist noch eine andere Sache: Auf dem Bild ist ein Nippel von Halseys Brust zu sehen, das haben Brüste natürlich so an sich (wissen wir auch), aber normalerweise werden solche Nacktbilder sofort von Instagram gelöscht. Dieses Foto ist bisher jedoch schon 18 Stunden online.

Halsey: Die besondere Message hinter ihrem Nacktbild

Halsey wäre nicht Halsey, wenn sie zu ihrem ohnehin schon ikonischen Nacktbild, nicht auch noch eine ganz besondere Message einbauen würde. Auf Instagram erklärt die Sängerin, was es mit diesem besonderen Album-Cover auf sich hat: “Dieses Album ist ein Konzeptalbum über die Freuden und Schrecken von Schwangerschaft und Geburt. Es war mir sehr wichtig, dass das Cover das Gefühl meiner Reise in den letzten Monaten vermittelt. Die Dichotomie von Madonna und Hure. Die Vorstellung, dass ich als sexuelles Wesen und mein Körper als Gefäß und Geschenk an mein Kind zwei Konzepte sind, die friedlich und kraftvoll nebeneinander existieren können. Mein Körper hat in den letzten Jahren auf vielfältige Weise zur Welt gehört, und dieses Bild ist mein Mittel, meine Autonomie zurückzugewinnen und meinen Stolz und meine Stärke als Lebenskraft für meinen Menschen zu etablieren. Dieses Album-Cover feiert schwangere und postpartale Körper als etwas Schönes, das es zu bewundern gilt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um das soziale Stigma rund um Körper und Stillen zu beseitigen. Ich hoffe, das kann ein Schritt in die richtige Richtung sein!” Wir glauben ganz fest daran und können es kaum erwarten, das Album zu hören!

