Hailee Steinfeld: 10 Fakten über den „Hawkeye“-Star

Hailee Steinfeld ist nicht erst ein Name in Hollywood, seit bekannt wurde, dass die junge Schauspielerin die Hauptrolle in „Hawkeye“ übernehmen wird. Steinfeld hatte bereits eine Oscar-Nominierung, da war der aufgehende Stern noch nicht einmal volljährig! Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen. 😉 Hier haben 10 Fakten über das Multitalent für euch gesammelt!

„Avengers“, „Loki“, „Spider-Man“: Wen die Stars in echt daten

Alter, Geburtsort und Familie

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Hailee Steinfeld wurde am 11. Dezember 1996 in Los Angeles (Kalifornien) geboren. Sie ist damit aktuell 24 Jahre alt (Stand: 17.11.2021). Sie hat einen älteren Bruder (Griffin), der als Nascar-Fahrer sein Geld verdient. Auch ihre Eltern haben keine „Standardjobs“: Ihre Mutter ist eine Innenarchitektin, ihr Vater war Fitnesstrainer. „Ich schulde meiner Familie einiges, zum einen, weil sie mich immer auf dem Boden gehalten haben, aber vor allem, weil sie mich lieben und so viel geopfert haben, damit ich die Dinge tun kann, die ich liebe“, verriet Steinfeld mal in einem Interview in der Show „Lorraine“.

Hailee Steinfeld war eine Cheerleaderin

Ihr großer Bruder war sechs Jahre lang ein Footballspieler – und Hailee war in der Zeit immer ganz vorne mit dabei! Denn genau in dieser Zeit war sie als Cheerleaderin tätig und feuerte ihren Bruder von der Seitenlinie an. 💖

Ihr Cousin inspirierte sie zur Schauspielerei

Ihrer erweiterten Familie hat sie es überhaupt indirekt zu verdanken, dass sie nun als Schauspielerin ihr Geld verdient. Sie nah nämlich mit 8 Jahren einen Werbespot, in dem ihr Cousin eine Rolle hatte und sagte ihren Eltern, dass die dasselbe machen wolle. Ihre Eltern ließen sich auf einen Kompromiss ein: Wenn sie für ein Jahr Schauspielunterricht nehmen würde, dann würden ihre Eltern ihr auch erlauben, diesem Karrierewunsch nachzugehen. Die Lehrstunden haben sich offenbar sehr ausgezahlt!

Sie erhielt mit 14 Jahren eine Oscar-Nominierung

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Unglaublich, aber wahr: Mit gerade einmal 14 Jahren durfte sich Hailee Steinfeld bereits über ihre erste Oscar-Nominierung freuen! 🤩 Bei dem Film „True Grit“, in dem sie die Rolle der Mattie Ross spielte, begeisterte sie nicht nur die Kritiker*innen sondern auch die Zuschauer*innen. Beim Casting konnte sie sich gegen über 15.000 andere Bewerberinnen durchsetzen! „Allein der Gedanke daran war schon einschüchternd“, erinnert sich die Schauspielerin in einem Interview mit The Hollywood Reporter. „Aber in dem Moment, in dem ich [Co-Star Jeff Bridges] traf, erkannte ich, dass er nur wegen eines Jobs da war – und ich aus demselben Grund und dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht.“ Dreimal sprach sie für ihre Rolle vor und nach einer Woche Drehzeit waren ihre Szenen im Kasten!

Hailee Steinfeld liebt Cheeseburger

Wer könnte es ihr verdenken? Die Schauspielerin ist so ein großer Fan vom Fast-Food, dass sie keine Gelegenheit auslässt, um einen Cheeseburger zu essen. Sie hat es sich zur Tradition gemacht, dass sie an jedem neuen Ort, an dem sie ist, einen neuen Cheeseburger probiert – und besonders liebt sie die ganz schlichte Variante! Einfach nur Brötchen, Käse und Pattie. Vielleicht noch Avocado, wenn es sie gibt. Mehr brauch der Star nicht, um glücklich zu sein! 🍔

Sie ist ein Multi-Talent

Nicht nur schauspielerisch hat Hailee eine Menge auf dem Kasten – auch als Sängerin ist sie bereits seit Jahren enorm erfolgreich! Ihre erste EP, die 2015 veröffentlicht wurde, beinhaltet Hits, wie „Love Myself“, „You’re Such A“ und „Rock Bottom“. In einem Interview mit MTV sprach sie über das wundervolle Gefühl, dass sie beim Aufnehmen von Songs hat: „Es hat etwas Befreiendes, wenn ich ins Studio komme. Es ist egal, wie spät es ist, es ist egal, was du trägst oder ob du Make-Up aufhast. Du bist in einem Raum mit Leuten, die du liebst und mit denen du dich wohlfühlst und kannst du selbst sein und verletzlich sein und dich richtig öffnen. In solchen Momenten geschieht Magie!“

Sie ist auch ein Model

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Und als wäre ihre krasse Karriere als Schauspielerin und Sängerin nicht schon genug, ist Hailee auch noch obendrein als Model tätig. Sie wurde im Jahr 2011 als das Gesicht für Miu Miu eingestellt, kurz nachdem „True Grit“ veröffentlicht wurde. 😨

Sie besuchte dieselbe Kirche wie Justin Bieber

Wie TMZ berichtete, kennen sich Steinfeld und Justin Bieber persönlich. Demnach hätten beide dieselbe Kirche besucht und seien vom Pastor Carl Lentz miteinander vorgestellt worden. Bieber tweetete bereits 2011, dass er Steinfeld bei den Golden Globes getroffen hat – und damals gingen auch viele Gerüchte umher, die beiden würden etwas miteinander haben. Aber die Schauspielerin und Sängerin hat die Gerüchte immer dementiert!

Debut-EP mit Titel „Haiz“ inspiriert von Fans

Der Name ihrer ersten EP, „Haiz“, ist durch ihre Fans entstanden. „Meine Fans haben mich schon so lange so genannt, dass ich dachte, wenn ich die EP so nenne, gebe ich ihnen das Gefühl, als hätten sie es benannt“, verriet die Musikerin gegenüber Glamour. Aaaw, eine sehr süße Geste gegenüber ihren treuen Fans! 💖

Hat Hailee Steinfeld einen Freund?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Beziehungen von Hailee Steinfeld sind von vielen Gerüchten umgeben – mit wem sie jetzt wirklich zusammen war und mit wem nicht, darüber streiten sich die Fans. Zu den möglichen Ex-Boyfriends gehören namenhafte Stars, wie Charlie Puth, Justin Bieber und Niall Horan. Die einzige wirklich offizielle Beziehung hatte sie mit Cameron Smoller im Jahr 2016. Die beiden wurden öfter zusammen gesehen und auch ein gemeinsames Insta-Foto beweist, dass es zwischen den beiden mal sehr ernst war. Betonung liegt allerdings auf „war“, denn im November 2017 trennten sich die beiden leider. Zumindest sind sie noch befreundet!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->