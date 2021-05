„Grey's Anatomy": Sandra Oh über mögliche Rückkehr

Kommt Sandra Oh zu Grey's Anatomy zurück?

Anfang der Woche gab es tolle News für die Fans der beliebten Krankenhaus-Serie „Grey’s Anatomy“: Es wurde offiziell bestätigt, dass es eine 18. Staffel mit Ellen Pompeo geben wird!!! Während die deutschen Fans jedoch erstmal noch Staffel 17 gerade schauen können, fragen sich die anderen bereits: Dürfen sie denn auf ein Wiedersehen mit Dr. Cristina Yang hoffen?

Gibt es noch Hoffnung auf ein Meredith-Christina-Wiedersehen bei Grey's Anatomy?

(SPOILER!!!) Nachdem bestätigt wurde, dass Meredith Grey mindestens bis zur 18. Staffel überleben wird nachdem sie (SPOILER!!!!) in Staffel 17 an Corona erkrankt und wir gerade ein paar coole Cameos bekommen, fragten sich Fans, ob es bald auch ein Meredith-Cristina-Wiedersehen geben wird. Sandra Oh sprach jetzt in einer Folge des Asian Enough-Podcasts der Los Angeles Times und beantwortete genau diese Frage für uns! Allerdings war ihre Antwort darauf wahrscheinlich nicht die, die ihre Fans hören wollten: „In gewisser Weise machst du deine Arbeit als Blase und irgendwann lässt du sie los", meinte sie. „Ich habe diese Show, mein Gott, vor fast sieben Jahren verlassen. Also in meinen Gedanken ist sie weg. Aber für viele Leute ist es immer noch sehr viel lebendig." Dennoch versteht sie aber diese Begeisterung der Fans. Trotzdem schade...☹️

Sandra Oh bald in neuer Netflix-Serie

ABER ein kleiner Trost: Wir müssen uns nicht ganz von Sandra Oh verabschieden. Denn sie widmet sich schon längst neuen coolen Projekten. Bereits seit drei Staffeln ist sie als Hauptdarstellerin Eve Polastri in „Killing Eve“ zu sehen. Und es gibt neuen Stoff! Als nächstes wird sie in der neuen Netflix-Produktion „The Chair" zu sehen sein!

