„Spider-Man“-Gegenspieler „Venom“ ist dem Wandkrabbler nun einen Trailer voraus! Während Marvel-Fans sehnsüchtig auf einen Trailer von „Spider-Man: No Way Home“ warten, hat sein Gegenpart Venom gestern schon einen bekommen. Und was für einen! Der Film bietet einige Überraschungen und findige Fans haben schon längst analysiert, was wir im neuen Teil erwarten können. Wir haben die 3 krassesten Geheimnisse des Trailers für euch aufgedeckt!

Die beliebtesten Comicfiguren

Carnage wird der Gegner – aber nicht nur er

Carnage wird nicht als einziger Symbiont Ärger machen Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH

Wie der Titel vom neuen Teil schon verrät, wird der Bösewicht im neuen „Venom“-Teil der wahnsinnige Serienmörder Cletus Kasady sein, der bereits am Ende vom ersten Teil eine kurze Rolle hatte. Gespielt wird er von Woody Harrelson und wie der Trailer bereits zeigt, wird er seinen eigenen Symbionten bekommen. Mit dem wird er eine Menge … „Carnage“ anrichten! Aber er wird offenbar nicht der einzige Bösewicht sein! Ebenfalls im Trailer zu sehen ist Schauspielerin Naomie Harris, die die Comicfigur „Shriek“ spielen wird. Für alle, die die Comics nicht kennen: Auch Shriek trägt einen Symbionten in sich und ist in der Comicreihe Kasadys Lover und MINDESTENS genauso schlimm wie ihr Boyfriend, wenn nicht schlimmer! Auf Venom kommen also einige sehr unangenehme Gegenspieler*innen zu.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Spider-Man“ wird keine Rolle haben

Da „Venom“ und „Spider-Man“ eigentlich im selben Film-Universum spielen, hoffen Fans immer noch darauf, dass es zu einem kurzen Auftritt von Tom Holland kommen wird. Der Trailer zerquetscht diese Hoffnungen allerdings wie eine Fliege an der Wand – oder eher eine Spanne auf dem Brief, denn genau das passiert in einer Szene. Kasady spricht davon, dass die Menschen, die zurückgelassen werden, in der „Dunkelheit auf einen Retter warten, der niemals kommt“. Mit diesem Satz erschlägt er eine Spinne vor sich. Wir interpretieren das mal als ein klares „Nein“ zu einem Auftritt von „Spider-Man“ – bei dem Psychopathen als Gegenspieler vielleicht aber auch ganz gut!

Wer ist Detektive Mulligan?

Ebenfalls im Trailer zu sehen ist ein gewisser Detective Patrick Mulligan, gespielt von Stephen Graham. Augenscheinlich arbeitet er den Fall von Cletus Kasady auf und möchte Gerechtigkeit für die Opfer des Serienmörders im Film. Aber es steckt mehr hinter seiner Rolle, als es zunächst den Anschein hat! Denn in den Comics gibt es ebenfalls eine Figur mit dem Namen Patrick Mulligan, der als Polizist arbeitet und im Laufe der Reihe ebenfalls von einem Symbionten befallen wird. Dieser macht ihn zu „Toxin“, einem Symbionten, der die Kraft von Venom UND Carnage in sich vereint und damit eine riesige Gefahr darstellt! Wird er die Rolle des Bösewichts im dritten Teil übernehmen oder wird er schon in Teil 2 eine Rolle haben? Wir sind so oder so sehr gespannt darauf, wie sich die Geschichte entwickeln wird!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->